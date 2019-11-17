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Факты / Украина

День работников сельского хозяйства 2019: лучшие поздравления

В третье воскресенье ноября в Украине отмечают День работников сельского хозяйства. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником.

День працівників сільського господарства

День работников сельского хозяйства – это праздник людей, которые работают в сельском хозяйстве, на предприятиях пищевой промышленности и агропромышленного комплекса.

Праздник был установлен указом Президента Украины О Дне работников сельского хозяйства от 7 октября 1993 года.

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В этот день стоит поздравить ваших знакомых, которые имеют отношение к сельскому хозяйству.

Для этого Факты ICTV собрали для вас несколько поздравлений с Днем работников сельского хозяйства, которые обрадуют тех, кто работает в этой отрасли.

Работник сельского хозяйства,
Ты наш кормилец, так и есть!
Ведь на столе все наши яства —
И хлеб, и фрукты, даже весь

Ассортимент колбас и мяса
Здесь появились неспроста,
То ты работал и старался,
И на полях за то страдал,

Сегодня праздник твой встречаем,
Тебе спасибо говорим,
Тебя душевно поздравляем,
Работник, с праздником твоим!

***

Всем, кто сельское хозяйство
В Украине развивает,
Мы желаем много счастья,
С праздником их поздравляем,
Пусть поля и огороды
Расцветают, плодоносят,
Пусть работники и дальше
Пользу для страны приносят!

***

Всех, кто сельскому хозяйству
Жизнь и труд свой посвятил.
Поздравляю с днем чудесным,
Пусть на все хватает сил.

За работу вам спасибо,
Ведь вы кормите народ.
Я желаю вам здоровья
И не знать в судьбе невзгод.

Пусть работа в радость будет,
Душу греет результат.
На пути к победам видным
Будет меньше пусть преград.

***

Желаю вам большого урожая,
Чтоб непрерывно возрастал доход,
И чтобы люди труд ваш уважали,
Был очень плодородным каждый год.

Любви и счастья вашим добрым семьям,
Достатка и везения во всем,
Желаю вам наград и много премий
За ваш успех в таком труде большом!

***

Спасибо всем, кто сеет, пашет,
Кто бережет посевы наши,
Их обрабатывает с толком,
Чтоб урожай попал на стол к нам.

Здоровья вам и сил в избытке,
Чтоб на работу шли с улыбкой,
Погоды ясной ежедневно
И атмосферы вам душевной!

***

Поздравляем тех, кто точно знает,
О том, как в поле просо созревает!
За вас, трудиться кто умеет,
Да сил своих нисколько не жалеет!
Работы вам полегче и дождей побольше,
А раз зима, так отдохнуть подольше.
Всегда успеха и во всем!
Отличным пусть, огромным будет дом.
Красивой жизни, яркой в нем!
Работа не волк, говорят там и тут.
У вас же и волки пусть в лес не сбегут!

***

Вы пашете и сеете,
Лениться не умеете.
Не зная сна и отдыха
Ваш труд подобен подвигу.

Пусть планы получаются,
Культуры улучшаются,
Дождем погода балует,
А урожайность радует.

Еще желаем искренне
Доходы, чтоб повысились.
Мы вас благодарим,
Спасибо говорим.

К слову, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что хочет, чтобы украинские фермеры зарабатывали $20 тыс. в месяц.

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