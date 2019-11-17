В третье воскресенье ноября в Украине отмечают День работников сельского хозяйства. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником.
День работников сельского хозяйства – это праздник людей, которые работают в сельском хозяйстве, на предприятиях пищевой промышленности и агропромышленного комплекса.
Праздник был установлен указом Президента Украины О Дне работников сельского хозяйства от 7 октября 1993 года.
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В этот день стоит поздравить ваших знакомых, которые имеют отношение к сельскому хозяйству.
Для этого Факты ICTV собрали для вас несколько поздравлений с Днем работников сельского хозяйства, которые обрадуют тех, кто работает в этой отрасли.
Работник сельского хозяйства,
Ты наш кормилец, так и есть!
Ведь на столе все наши яства —
И хлеб, и фрукты, даже весь
Ассортимент колбас и мяса
Здесь появились неспроста,
То ты работал и старался,
И на полях за то страдал,
Сегодня праздник твой встречаем,
Тебе спасибо говорим,
Тебя душевно поздравляем,
Работник, с праздником твоим!
***
Всем, кто сельское хозяйство
В Украине развивает,
Мы желаем много счастья,
С праздником их поздравляем,
Пусть поля и огороды
Расцветают, плодоносят,
Пусть работники и дальше
Пользу для страны приносят!
***
Всех, кто сельскому хозяйству
Жизнь и труд свой посвятил.
Поздравляю с днем чудесным,
Пусть на все хватает сил.
За работу вам спасибо,
Ведь вы кормите народ.
Я желаю вам здоровья
И не знать в судьбе невзгод.
Пусть работа в радость будет,
Душу греет результат.
На пути к победам видным
Будет меньше пусть преград.
***
Желаю вам большого урожая,
Чтоб непрерывно возрастал доход,
И чтобы люди труд ваш уважали,
Был очень плодородным каждый год.
Любви и счастья вашим добрым семьям,
Достатка и везения во всем,
Желаю вам наград и много премий
За ваш успех в таком труде большом!
***
Спасибо всем, кто сеет, пашет,
Кто бережет посевы наши,
Их обрабатывает с толком,
Чтоб урожай попал на стол к нам.
Здоровья вам и сил в избытке,
Чтоб на работу шли с улыбкой,
Погоды ясной ежедневно
И атмосферы вам душевной!
***
Поздравляем тех, кто точно знает,
О том, как в поле просо созревает!
За вас, трудиться кто умеет,
Да сил своих нисколько не жалеет!
Работы вам полегче и дождей побольше,
А раз зима, так отдохнуть подольше.
Всегда успеха и во всем!
Отличным пусть, огромным будет дом.
Красивой жизни, яркой в нем!
Работа не волк, говорят там и тут.
У вас же и волки пусть в лес не сбегут!
***
Вы пашете и сеете,
Лениться не умеете.
Не зная сна и отдыха
Ваш труд подобен подвигу.
Пусть планы получаются,
Культуры улучшаются,
Дождем погода балует,
А урожайность радует.
Еще желаем искренне
Доходы, чтоб повысились.
Мы вас благодарим,
Спасибо говорим.
К слову, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что хочет, чтобы украинские фермеры зарабатывали $20 тыс. в месяц.