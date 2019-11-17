На сайте Министерства внутренних дел появилась информация о розыске бывшего народного депутата Дмитрия Святаша.

Данные о розыске бывшего нардепа от Партии регионов и партии Видродження Дмитрия Святаша размещена на сайте МВД в разделе Лица, скрывающиеся от органов власти.

Там сообщается также, что он пропал 8 ноября 2019 года.

Святаш обвиняется по ч.1 ст.366-1 УКУ – Декларирование недостоверной информации, мера пресечения к нему не применялась.

Расследованием дела занимается НАБУ, которое в мае сообщило, что несколько нардепов скрыли в декларациях за 2017-2019 гг. 8,5 млрд грн. Среди них и Святаш.

Кроме того, в начале октября прокуратура Киева объявила подозрение Дмитрию Святашу в завладении 1,1 млрд грн УкрСиббанка.

Ему инкриминируют ч.4 ст.190 УКУ – Завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 358 – Подделка официального документа.

Фото: Дмитро Святаш