PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Экс-нардепа Святаша объявили в розыск

На сайте Министерства внутренних дел появилась информация о розыске бывшего народного депутата Дмитрия Святаша.

Дмитро Святаш

Данные о розыске бывшего нардепа от Партии регионов и партии Видродження Дмитрия Святаша размещена на сайте МВД в разделе Лица, скрывающиеся от органов власти.

Там сообщается также, что он пропал 8 ноября 2019 года.

Святаш обвиняется по ч.1 ст.366-1 УКУ – Декларирование недостоверной информации, мера пресечения к нему не применялась.

Дмитро Святаш у розшуку

Расследованием дела занимается НАБУ, которое в мае сообщило, что несколько нардепов скрыли в декларациях за 2017-2019 гг. 8,5 млрд грн. Среди них и Святаш.

Кроме того, в начале октября прокуратура Киева объявила подозрение Дмитрию Святашу в завладении 1,1 млрд грн УкрСиббанка.

Ему инкриминируют ч.4 ст.190 УКУ – Завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 358 – Подделка официального документа.

Фото: Дмитро Святаш

Источник: МВД

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Світлана Кондзеля
Отстранить уличенную в коррупции сотрудницу ОП может только суд
НАБУ
Чиновнице Офиса президента сообщили о подозрении
Кто такая Кондзеля: биография и декларация чиновницы ОП
Кто такая Кондзеля: биография и декларация чиновницы ОП
Взятка за должность – что известно об аресте сотрудницы Офиса президента
Взятка за должность – что известно об аресте сотрудницы Офиса президента
НАБУ заочно сообщило о подозрении еще двум лицам в деле VAB Банка
НАБУ заочно сообщило о подозрении еще двум лицам в деле VAB Банка
Задержание сотрудницы Офиса президента на взятке: в НАБУ назвали ее сообщницу
Задержание сотрудницы Офиса президента на взятке: в НАБУ назвали ее сообщницу
набу
Требовала $300 тыс.: НАБУ задержало сотрудницу Офиса президента
Правление НБУ готово поручиться за экс-работников в Антикорсуде
Правление НБУ готово поручиться за экс-работников в Антикорсуде
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка