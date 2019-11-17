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Факты / Украина / Общество

Львов-Берлин: поезд с пересадкой в Перемышле начнет курсировать ежедневно

С 15 декабря поезд №89 Львов-Перемышль будет курсировать ежедневно, поэтому желающие смогут в Перемышле пересесть на ночной поезд в Берлин. Сейчас он курсирует только в воскресенье и дополнительные дни.

Львов-Берлин: поезд с пересадкой в Перемышле начнет курсировать ежедневно

Согласно новому графику, поезд №89 будет отправляться из Львова в 16.20 и прибывать в Перемышль в 18.19.

Поезд Перемышль-Вроцлав-Берлин будет отправляться в 19.57 и прибывать на центральный железнодорожный вокзал Берлина в 9.48.

Поэтому у пассажиров будет час времени на пересадку.

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Назад из Берлина поезд будет выезжать в 18.43 и прибывать в Перемышль в 8.38.

Оттуда во Львов уже другой будет отправляться в 10.18.

Время пересадки составит 1 час 40 минут.

Ранее Укрзализныця запустила дополнительные поезда к Новому году.

Источник: ЦТС

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