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Факты / Украина / Политика

Россия не отрицала возможности возвращения Украине захваченных кораблей – МИД РФ

Россия никогда не отрицала возможности возвращения Киеву трех кораблей, захваченных в Керченском проливе.

мзс росії

По словам российского МИД, еще в июне посольство Украины в Москве было проинформировано о возможностях, которые Киев мог бы использовать для освобождения моряков и кораблей.

– Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, участвовавших в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством “провокации” в районе Керченского пролива, – говорится в заявлении МИД России.

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Напомним, ранее стало известно, что Россия отдаст Украине три захваченных в Керченском проливе корабля – буксир Яны Капу и малые бронированные катера Никополь и Бердянск.

Передача планируется в понедельник, 18 ноября.

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