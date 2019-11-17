Россия никогда не отрицала возможности возвращения Киеву трех кораблей, захваченных в Керченском проливе.

По словам российского МИД, еще в июне посольство Украины в Москве было проинформировано о возможностях, которые Киев мог бы использовать для освобождения моряков и кораблей.

– Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, участвовавших в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством “провокации” в районе Керченского пролива, – говорится в заявлении МИД России.

Читайте: РФ должна закрыть дело против моряков после возвращения кораблей – адвокат

Напомним, ранее стало известно, что Россия отдаст Украине три захваченных в Керченском проливе корабля – буксир Яны Капу и малые бронированные катера Никополь и Бердянск.

Передача планируется в понедельник, 18 ноября.