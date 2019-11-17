В начале недели, 18 и 19 ноября, в Украине станет прохладнее, но без осадков.

В понедельник и вторник, 18-19 ноября, на всей территории Украины переменная облачность, без осадков.

На юге и в центре местами туман, ветер преимущественно юго-восточный – до 5-10 м/с.

Температура воздуха на западе и юге Одесской области ночью 2-7° тепла, а днем ​​9-14°, на Закарпатье – до 17°.

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На остальной территории Украини ночью от 3° тепла до 2° мороза, а днем ​​5-10° тепла.

На востоке, севере Левобережья и в Днепропетровской области 19 ноября 2-7° тепла.

В последующие дни, 20-21 ноября, станет еще холоднее, а на западе возможные небольшие дожди.

Если в западных областях дневная температура будет колебаться в диапазоне 11-15° тепла, то в других регионах ночью местами ожидаются морозы до 4-10°, а днем ​​не выше 0-5° тепла.

Факты ICTV ранее писали, какой погоды следует ожидать в ноябре 2019 года.