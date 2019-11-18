Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на сегодняшний момент альтернативы Минским соглашениям не готовятся.

Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова принять изменения, которые могут предложить лидеры нормандской четверки в отношении Минских договоренностей.

– В 2015 году встреча длилась шестнадцать часов, результатом которой стали другие Минские договоренности, но долгое время позиции нарабатывались переговорными командами на уровне президентов и министерств иностранных дел, – отметил Пристайко.

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Министр отметил, что Украина пока не готовит альтернативу для Минских соглашений.

– На сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут – и мы к этому готовы – что этот пункт, очевидно, устарел, этот – нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают, – подытожил Пристайко.

Напомним, 14 ноября Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений.