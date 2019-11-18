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Факты / Украина / Политика

Альтернатива Минским соглашениям не готовится – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на сегодняшний момент альтернативы Минским соглашениям не готовятся.

Альтернатива Минским соглашениям не готовится – Пристайко

Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова принять изменения, которые могут предложить лидеры нормандской четверки в отношении Минских договоренностей.

– В 2015 году встреча длилась шестнадцать часов, результатом которой стали другие Минские договоренности, но долгое время позиции нарабатывались переговорными командами на уровне президентов и министерств иностранных дел, – отметил Пристайко.

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Министр отметил, что Украина пока не готовит альтернативу для Минских соглашений.

– На сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут – и мы к этому готовы – что этот пункт, очевидно, устарел, этот – нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают, – подытожил Пристайко.

Напомним, 14 ноября Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений.

Источник: РБК-Украина

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