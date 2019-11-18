17 ноября в течение суток в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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Боевики вели огонь вблизи Новомихайловки, Водяного, что на Приазовье, Красногоровки, Лебединского, Авдеевки, Павлополя, Крымского, Луганского, Новолуганского, Троицкого и Майского
Ранее ОБСЕ подтвердила, что вблизи Петровского состоялось полное разведение сил и средств.
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