17 ноября в течение суток в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Боевики вели огонь вблизи Новомихайловки, Водяного, что на Приазовье, Красногоровки, Лебединского, Авдеевки, Павлополя, Крымского, Луганского, Новолуганского, Троицкого и Майского

Ранее ОБСЕ подтвердила, что вблизи Петровского состоялось полное разведение сил и средств.