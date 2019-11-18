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Факты / Украина / Общество

Сутки на Донбассе: боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ

17 ноября в течение суток в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Сутки на Донбассе: боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Читайте: Практическую фазу разведения войск в Петровском завершили – штаб

Боевики вели огонь вблизи Новомихайловки, Водяного, что на Приазовье, Красногоровки, Лебединского, Авдеевки, Павлополя, Крымского, Луганского, Новолуганского, Троицкого и Майского

Ранее ОБСЕ подтвердила, что вблизи Петровского состоялось полное разведение сил и средств.

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