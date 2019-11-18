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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Лицензий не будет: в Украине могут упростить регистрацию такси

Мининфраструктуры разработало законопроект, который предполагает упрощение процедуры получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров на такси.

Таксі

Спорные моменты законопроекта относительно урегулирования деятельности по предоставлению услуг перевозки пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ обсудили с представителями рынка.

Этим документом, в частности, предлагается упростить процесс получения права на осуществление деятельности такси, заменив лицензии на сообщение.

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При этом контроль над деятельностью такси может получить Укртрансбезопасность.

Спорными в законопроекте остаются вопросы обязательного страхования пассажиров, введение ответственности диспетчерских служб и надзор/контроль над ними, а также требование к водителям подтвердить свое психиатрическое здоровье, отсутствие наркозависимости и непричастность к преступлениям.

Напомним, что 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом закон о введении штрафов за перевозку детей без детского автокресла, касается он и такси.

Источник: Мининфраструктуры

Фото: Dreamstime

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