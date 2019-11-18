Мининфраструктуры разработало законопроект, который предполагает упрощение процедуры получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров на такси.

Спорные моменты законопроекта относительно урегулирования деятельности по предоставлению услуг перевозки пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ обсудили с представителями рынка.

Этим документом, в частности, предлагается упростить процесс получения права на осуществление деятельности такси, заменив лицензии на сообщение.

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При этом контроль над деятельностью такси может получить Укртрансбезопасность.

Спорными в законопроекте остаются вопросы обязательного страхования пассажиров, введение ответственности диспетчерских служб и надзор/контроль над ними, а также требование к водителям подтвердить свое психиатрическое здоровье, отсутствие наркозависимости и непричастность к преступлениям.

Напомним, что 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом закон о введении штрафов за перевозку детей без детского автокресла, касается он и такси.