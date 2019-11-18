Нафтогаз получил официальное предложение от Газпрома заключить контракт на транзит российского газа.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко подтвердил, что Газпром направил Украине официальное предложение по транзиту газа.

– Наконец получили по факсу предложение от Газпрома, о котором пишут все СМИ. Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время. Украина будет надежным партнером для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами, – написал Юрий Витренко в Facebook.

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Напомним, ранее стало известно, что Газпром направил Нафтогазу официальное предложение заключить контракт на транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины на один год или продолжить действующие договоры.

В Газпроме отметили, что готовы это сделать, если украинская сторона откажется от всех претензий в международных арбитражах.