PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нафтогаз получил официальное предложение Газпрома по транзиту газа – Витренко

Нафтогаз получил официальное предложение от Газпрома заключить контракт на транзит российского газа.

Нафтогаз получил официальное предложение Газпрома по транзиту газа – Витренко

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко подтвердил, что Газпром направил Украине официальное предложение по транзиту газа.

– Наконец получили по факсу предложение от Газпрома, о котором пишут все СМИ. Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время. Украина будет надежным партнером для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами, – написал Юрий Витренко в Facebook.

Читайте: С Газпрома хотят взыскать $3 млрд до конца 2020 года – Витренко

Напомним, ранее стало известно, что Газпром направил Нафтогазу официальное предложение заключить контракт на транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины на один год или продолжить действующие договоры.

В Газпроме отметили, что готовы это сделать, если украинская сторона откажется от всех претензий в международных арбитражах.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Переговоры по транзиту газа должны продолжиться в трехстороннем формате – Витренко
Переговоры по транзиту газа должны продолжиться в трехстороннем формате – Витренко
Предложение России по транзиту газа неприемлемо – Оржель
Предложение России по транзиту газа неприемлемо – Оржель
Газпром официально предложил Нафтогазу продлить договор на транзит газа – условие
Газпром официально предложил Нафтогазу продлить договор на транзит газа – условие
опалення
Без отопления и электричества: в Новом Роздоле сложилась критическая ситуация
Зеленский подписал закон про анбандлинг Нафтогаза
Зеленский подписал закон про анбандлинг Нафтогаза
Газ
Нормальная цена, а не скидка – Витренко о предложении Путина по газу
Остановка транзита газа может привести к падению экономики Украины – Витренко
Остановка транзита газа может привести к падению экономики Украины – Витренко
Юрій Вітренко
Почему Газпром и Нафтогаз снова в Стокгольмском арбитраже – интервью с Юрием Витренко
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка