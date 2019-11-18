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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Желающим заработать денег не надо идти на госслужбу – Стародубцев

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Александр Стародубцев заявил, что людям, которые хотят заработать денег, не надо идти на государственную службу.

Александр Стародубцев

Глава НАГС Александр Стародубцев считает, что на государственную службу должны идти люди, у которых превалирует нефинансовая мотивация.

– Мы собираемся сделать нормальную модель зарплат, выровнять ее, сделать более прозрачной и справедливой. Но люди, которые хотят заработать денег, им не надо идти на госслужбу, деньги надо зарабатывать в бизнесе, а в госслужбе можно реализовать другие вещи, – заявил Александр Стародубцев.

Глава НАГС отметил, что на госуслужбе заработная плата непрозрачная, докручивается надбавками и стимулирует не то, что нужно.

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– Базовые правила HR говорят, что вы должны платить людям за желаемое поведение. А у нас есть куча всевозможных надбавок за выслугу лет, за ранг, то есть, мы сами больше платим не за результат, а за то, что человек долго сидит на госслужбе. Это просто какая-то глупость. Давайте не будем платить людям за то, что они сидят, давайте платить за то, что они делают, – подчеркнул Стародубцев.

Он добавил, что надбавки необходимо урегулировать, а начисление зарплат упростить. Также Стародубцев отметил, что оплату труда на госслужбе нужно хотя бы сопоставить с рыночной.

– Нам нужно сделать модель категоризации должностей. Нам надо понять, что этот главный специалист, этот экономист, этот юрист, а это IT-шник, и сравнивать их тогда с различными рынками. Ибо сегодня это просто главный специалист, и мы не знаем, кто он. Мы просто устанавливаем ему 9 тыс. грн оклада. С такой логикой мы не найдем хороших людей, – заявил глава НАГС.

Напомним,  Александр Стародубцев во время брифинга рассказал о приоритетах на должности и по какому принципу планирует увольнять госслужащих. Предварительно известно, что под сокращение попадет 18,5 тыс. должностей.

Источник: Интерфакс-Украина

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