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Факты / Украина

Особый статус Донбасса нужно согласовывать с ОРДЛО – Пристайко

Нормы нового закона об особом статусе Донбасса должны быть согласованы с представителями ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Особый статус Донбасса нужно согласовывать с ОРДЛО – Пристайко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко напомнил, что в Минских договоренностях есть пункт о том, что все модальности закона об особом статусе Донбасса нужно согласовывать с противоположной стороной, то есть с ОРДЛО.

– Единственный путь согласования с той стороной – Трехсторонняя контактная группа. То есть важно взаимодействие между парламентом, который будет принимать закон, и переговорной группой, которая должна понимать, что именно готовы депутаты наконец проголосовать, ведь без их словам, без их голосования, без их участия ничего не получится, – подчеркнул дипломат.

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По его словам, было бы хорошо, чтобы на встречу в нормандском формате Украина приехала с базовыми параметрами нового закона, однако в парламенте до сих пор не создана рабочая группа, которая взяла бы на себя эту инициативу.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса должен разрабатываться с привлечением экспертов, общественности, парламента, Офиса президента, а также зарубежных партнеров.

Источник: РБК-Украина

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