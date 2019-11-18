Украина считает приоритетом обеспечение транзита газа через газотранспортную систему Украины, но не согласна с предложениями, которые сейчас выдвигаются Россией.

Предложение ПАО Газпром в адрес НАК Нафтогаз Украины о продлении срока действия существующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже неприемлемо.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире Свободы слова на ICTV.

– Предложение от России неприемлемо – отказаться от арбитражей и подписать договор о пользовании украинской ГТС только на один год.

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Напомним, ранее стало известно, что Газпром направил Нафтогазу официальное предложение заключить контракт на транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины на один год или продолжить действующие договоры.

В Газпроме отметили, что готовы это сделать, если украинская сторона откажется от всех претензий в международных арбитражах.