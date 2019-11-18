Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, какой будет будущая система народовластия.
Дмитрий Разумков рассказал, что в Верховной Раде готовят к принятию пакет законов о референдуме и народном вето.
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– Речь идет о пакете законов: общенациональный общегосударственный референдум, местные референдумы, закон о народном вето. Возможно, еще добавятся другие законопроекты, которые, я надеюсь, станут законами. Если это будет общенациональный референдум, там будет один перечень вопросов. Если это будет о местных референдумах, там будет другой перечень вопросов. Поэтому это достаточно глубокая дискуссия, – говорит спикер парламента.
Напомним, что ранее первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, какие темы не будут выносить на референдум.