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Факты / Украина

Россия обстреляла позиции ВСУ с воздуха в Сизом, ранен боец – журналист

Возле села Сизое на Донбассе зафиксирован удар с воздуха, который осуществил российский безспилотник.

Россия обстреляла позиции ВСУ с воздуха в Сизом, ранен боец – журналист

Россия нанесла удар вблизи села Сизое на Донбассе (Луганская область), один боец получил тяжелые ранения.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Он отметил, что этот населенный пункт находится вблизи границы с Россией.

– Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату. Один наш воин тяжело ранен, множественные осколочные ранения спины.

Читайте: Особый статус Донбасса нужно согласовывать с ОРДЛО – Пристайко

В штабе Операции объединенных сил эту информацию пока не прокомментировали.

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Как сообщалось, 17 ноября боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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