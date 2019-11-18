Возле села Сизое на Донбассе зафиксирован удар с воздуха, который осуществил российский безспилотник.
Россия нанесла удар вблизи села Сизое на Донбассе (Луганская область), один боец получил тяжелые ранения.
Об этом заявил журналист Юрий Бутусов в Facebook.
Он отметил, что этот населенный пункт находится вблизи границы с Россией.
– Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату. Один наш воин тяжело ранен, множественные осколочные ранения спины.
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В штабе Операции объединенных сил эту информацию пока не прокомментировали.
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Как сообщалось, 17 ноября боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.
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