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Факты / Украина

Развал РФ создаст Украине еще больше проблем – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что возможный развал России создаст еще больше проблем Украине.

Развал РФ создаст Украине еще больше проблем – Пристайко

Украина не может ждать развала РФ в надежде, что это решит проблему Крыма и Донбасса, заявил глава МИД Вадим Пристайко.

– Мы не можем планировать свою деятельность на основе того, что сейчас развалится Россия. Мы ставим перед собой более прагматичные цели. Мы хотим достичь мира намного раньше. Это вообще проблемы России, как она будет действовать, когда развалится, – отметил дипломат.

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Более того, по его мнению, если это случится возле границ Украины – проблем будет еще больше.

– Но наш интерес – первый, а что будет происходить в самой России – это уже потом, – добавил Пристайко.

Ранее Вадим Пристайко заявил, что сейчас альтернативы Минским соглашениям не готовятся.

Источник: РБК-Украина

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