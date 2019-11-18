По ходатайству ГБР суд арестовал боевого генерала Дмитрия Марченко. Следователи Бюро уверены – он утвердил покупку бракованных бронежилетов, которые легко простреливаются.

В зале суда не протолкнуться. Люди с плакатами: Свободу Марчелло. На скамье подсудимых начальник управления материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко. Боевой офицер, воевал за Саур-Могилу и Донецкий аэропорт. Теперь же его обвиняют в поставках в армию некачественных бронежилетов. Следователи утверждают – это продемонстрировали экспертизы. Сам же Марченко говорит, что именно исследовали, ему непонятно.

Прокуратура же пока всех карт не раскрывает. В суд поддержать Марченко приходят ветераны АТО.

Под стражей на гауптвахте будут находиться и подчиненные Марченко. Полковник Почтаренко и подполковник Каморняский. Еще двух офицеров суд отправил под ночной домашний арест.

Что же на самом деле стоит за делом бронежилетов? Это реальное наведение порядка в оборонке или что-то не так.

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Дело ГБР касается 11 тыс. бронежилетов Корсар, которые закупило Минобороны в этом году. По данным следствия, каждый третий из них простреливается.

ГБР обнародовало аудиозаписи разговоров чиновников Минобороны.

Которые, по мнению следствия, свидетельствуют о том, что они знали о низком качестве бронежилетов и все равно согласовали закупку. На одной из записей звучит голос, похожий на генерала Марченко.

Бюро расследования еще и демонстрирует видео, где бронежилеты вроде простреливаются.

Но Минобороны еще летом проводило собственную экспертизу – в сертифицированной лаборатории, которая доказала, что жилет выдерживает все испытания.

Правда, странно, что претензии к бронежилетам Корсар возникли только в этом году. Но за все 6 лет войны они никак не менялись.

Почему раньше проблем не замечали – вопрос, на который в правоохранительных органах ответить никто не может. Он, по словам экспертов, не выдерживает влажности.

В компании-производителя признают – за последние годы в баллистических технологиях многое изменилось, но требования к производству Корсара оставались те же.

То есть получается, если идет дождь, украинский солдат на фронте может чувствовать себя защищенным только 5 минут. В компании говорят: уже освоили новую технологию, которая сделала бронежилеты более надежными. Но заказов на это от Минобороны пока нет.

По словам военного обозревателя Юрия Бутусова, все оборонные закупки контролировались вовсе не генералом Марченко. К делу был привлечен советник министра обороны Юрий Бирюков. Сам Бирюков все опровергает.

Сейчас главный вопрос – все ли причастны к делу оказались на скамье подсудимых.

Впрочем, так ли все однозначно в этом деле? Оказывается, есть и обратная сторона медали. Почему ГБР возбудило уголовное дело только в отношении тех бронежилетов, которые закупило министерство обороны? А где расследование по другим силовым структурам.

Стечение обстоятельств или нет, но именно при заключении договоров с Минобороны в этом году, начались и наезды на производителя бронежилетов. И даже больше, сгорели цеха предприятия. Все выглядит, как борьба за лакомый кусок оборонного заказа.

Пока по делу бронежилетов точно ясно одно – Минобороны закупали дешевые бронежилеты для бойцов. Экономя при этом на безопасности. На шестом году войны украинские военные теперь вынуждены задумываться, сколько же продлится дождь. И выдержит ли его бронежилет, выданый в армии.

Факты ICTV ранее писали о том, что ГБР объявило подозрение пяти чиновникам Минобороны.