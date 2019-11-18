Печерский районный суд обязал председателя Укрэксимбанка Александра Гриценко в течение пяти дней внести залог в размере почти 3 млн грн.

Прокуратура просила суд взять Александра Гриценко под стражу с возможностью залога в 100 млн грн.

Но суд отказал прокурорам и обязал председателя Укрэксимбанка внести залог в размере 2,999 млн грн в течение пяти дней.

По словам адвоката, залог внесут завтра-послезавтра.

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Напомним, председателя Укрэксимбанка Александра Гриценко задержали сотрудники СБУ по поручению Генеральной прокуратуры Украины.

Его подозревают в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем чиновниками времен Януковича.

Согласно подозрению, злоупотребляя своим служебным положением, Александр Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.