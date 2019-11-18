Новогоднюю елку на Контрактовой площади в Киеве украсят опишнянской керамикой.

В Киеве новогоднюю елку на Контрактовой площади украсят керамикой в ​​стиле гончаров из Опишни (Полтавская область).

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– Макеты мы делали полностью за опишнянской керамикой. Я ездила в Опишню в Полтавскую область, все фотографировала, и по этими снимками наш дизайнер разрабатывал макеты. Они будут в цвете опишнянской керамики – это пастельные цвета зеленого, коричневого, бежевого, желтого. Это будут тарелочки, кувшины, свистульки, барашки, – рассказала маркетолог этнокультурного проекту Folk Ukraine Елена Абрамович.

По ее словам, на елке будет 500-700 украшений и 3 км гирлянд.







В Киеве новогоднюю елку украсят опишнянской керамикой / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, какой будет главная елка в Киеве и чем будут удивлять организаторы.

Фото: poltava