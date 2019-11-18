Нацбанк Украины рассматривает возможность предоставления права держателям платежных карт снимать наличные в кассах магазинов и ресторанов.

НБУ готовит соответствующий проект постановления и предлагает всем желающим высказывать предложения до 15 декабря.

В случае его принятия владельцы платежных карточек при необходимости смогут получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией).

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– Такое решение будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом, – отмечает регулятор.

Нацбанк также урегулирует вопрос операций по переводу наличных нефинансовыми компаниями, которые имеют лицензию НБУ.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали введение снятие наличных в кассах сетей супермаркетов к концу года.