В течение недели, с 19 по 22 ноября, в Украине будет сухо, но придет значительное похолодание с морозами.

Во вторник, 19 ноября, на всей территории Украины ожидается сухая погода.

Холоднее всего – на востоке. Ночью здесь ожидаются заморозки от 0 до -4, а днем не выше +7.

На севере и в центре страны дневная температура составит +7 +9.

В южных областях – до +12, на западе – от +12 до +16.

В Киеве сухо, ночью 2-4, а днем 7-9 выше нуля.

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В среду, 20 ноября, тоже будет сухо, но значительно холоднее.

На востоке – от -4 ночью до +5 днем.

За прогнозами синоптиков, в центре ожидается +8, на юге +10, на севере в среднем +6, но местами не выше +4.

Самым теплым будет запад страны – до +13, а на Закарпатье +16.

В столице без осадков, ночью 2-4, днем 4-6 градусов тепла.

На четверг, 21 ноября, прогнозируют небольшие дожди в южной части западных областей, на остальной территории – сухо. Здесь температура будет сильно отличаться – от +7 до +12.

В восточных областях ночные морозы будут достигать -8, днем теплее, но тоже с минусом, или около 0 градусов.

На юге, в центре и на севере – в среднем +5, а ночью небольшие заморозки.

В Киеве сухо и солнечно, ночью -1 +1, днем 2-4 градуса тепла.

В пятницу, 22 ноября, похолодание почувствуют жители всех регионов.

На востоке ночью -8, днем -2, на севере и в центре – ночью до -6, днем от -1 до +1.

В южных областях ночью заморозки до -3, а днем максимум +4.

На западе тоже небольшие ночные морозы, а днем температура местами поднимется до +6. И только на Закарпатье +12.

В столице без осадков, ночью -4 -6, днем -1 +1.

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