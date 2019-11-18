Наблюдательный совет и правление Укрэксимбанка заверили, что задержание главы банка Александра Гриценко не повлияет на деятельность учреждения.

Укрэксимбанк опубликовал на своем официальном сайте заявление в связи с задержания своего главы правления Александра Гриценко.

– Наблюдательный совет и Правление банка продолжают обеспечивать эффективную работу банка и гарантируют клиентам и партнерам, что деятельность банка будет происходить в бесперебойном штатном режиме, – говорится в заявлении банка.

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В правлении подчеркнули, что будут способствовать правоохранительным органам и предоставят всю необходимую информацию для выяснения обстоятельств дела.

Напомним, около 15.00 16 ноября неизвестные забрали Александра Гриценко в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Его задержали по подозрению в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.

Источник: Укрэксимбанк