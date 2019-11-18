PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Задержание Гриценко не повлияет на работу Укрэксимбанка

Наблюдательный совет и правление Укрэксимбанка заверили, что задержание главы банка Александра Гриценко не повлияет на деятельность учреждения.

Задержание Гриценко не повлияет на работу Укрэксимбанка

Укрэксимбанк опубликовал на своем официальном сайте заявление в связи с задержания своего главы правления Александра Гриценко.

– Наблюдательный совет и Правление банка продолжают обеспечивать эффективную работу банка и гарантируют клиентам и партнерам, что деятельность банка будет происходить в бесперебойном штатном режиме, – говорится в заявлении банка.

Читайте: СБУ задержала главу Укрэксимбанка Гриценко – это не похищение

В правлении подчеркнули, что будут способствовать правоохранительным органам и предоставят всю необходимую информацию для выяснения обстоятельств дела.

Напомним, около 15.00 16 ноября неизвестные забрали Александра Гриценко в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Его задержали по подозрению в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.

Источник: Укрэксимбанк

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Суд отпустил голову Укрэксимбанка Гриценко под залог
Суд отпустил голову Укрэксимбанка Гриценко под залог
НБУ
Дело VAB Банка: куда пошел кредит НБУ и ударит ли скандал по курсу гривны
НАБУ заочно сообщило о подозрении еще двум лицам в деле VAB Банка
НАБУ заочно сообщило о подозрении еще двум лицам в деле VAB Банка
микола каленський
Дело VAB Банка: суд взял под домашний арест члена совета НБУ
Ставки по ипотеке в Украине снизятся до 10-12% в 2020 – Гончарук
Ставки по ипотеке в Украине снизятся до 10-12% в 2020 – Гончарук
Банк Аркада и Industrial Innovation Group запускают первый в Украине блокчейн данных
Банк Аркада и Industrial Innovation Group запускают первый в Украине блокчейн данных
Как работают банки на День защитника Украины
Как работают банки на День защитника Украины
Долари
Руководство украинского банка присвоило $38 млн – СБУ
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка