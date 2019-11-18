Украинский моряк Владимир Варимез, который в сентябре был освобожден из плена в России, женился.
В Болграде Одесской области связист буксира Яны Капу Владимир Варимез женился.
Варимез является одним из 24 моряков Военно-морских сил Украины, которые в ноябре 2018 года были захвачены в плен российской береговой охраны.
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Моряк пробыл в СИЗО РФ более девяти месяцев. На протяжении всего времени его поддерживала Инна Москалец и при каждой возможности приезжала на заседания суда.
По возвращению в Украину Владимир сделал Инне предложение.
Освобожденный из РФ связист буксира Яны Капу женился / 5 фотографий
Напомним, Россия вернет Украине захваченные буксир Яны Капу и малые бронированные катера Никополь и Бердянск 18 ноября. Судна около 12.20, 17 ноября, прошли под Керченским мостом. Их должны передать Украину в районе мыса Форос.
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