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Факты / Украина

Погода в Украине на 19 ноября (КАРТА)

Во вторник, 19 ноября, в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +15°.

погода

На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +5°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +13°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +15°.

Читайте: От -8 до +16: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +8°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +1°, днем до +11°.

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