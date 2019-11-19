Во вторник, 19 ноября, в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +15°.
На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +5°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +13°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +15°.
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В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +8°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +1°, днем до +11°.
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