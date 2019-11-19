82% респондентов считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа.

Согласно результатам опроса, который провела социологическая группа Рейтинг, 82% украинцев считают Голодомор 1932-1933 годов геноцидом.

11% опрошенных не согласны с утверждением, что Голодомор был геноцидом украинцев. 7% украинцев затрудняются ответить.

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– По сравнению с прошлым годом несколько возросло количество тех, кто однозначно согласен с этим утверждением, – отмечают социологи.

В региональном разрезе наблюдаются следующие отличия: утверждение о том, что Голодомор является геноцидом, разделяют 95% жителей Запада, 87% – Центра, 72% – Юга и 61% – Востока.

Скільки українців вважають Голодомор геноцидом (ОПИТУВАННЯ)

Ранее Факты ICTV писали, что законодательная ассамблея канадской провинции Британская Колумбия приняла закон о Дне памяти украинского Голодомора, который признает геноцидом искусственный голод 1932-33 годов.