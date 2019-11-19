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Факты / Украина

Субсидии по-новому: кто получит и на что готовы украинцы ради выплат

Кто имеет право на субсидии, кому она больше не светит, и как украинцы обманывают государство.

субсидії

Украинцы массово получают субсидии уже четвертый год. Их ввели после резкого подорожания газа.

Со следующего года надо будет, как говорят, заслужить государственную помощь. Меняются правила начисления субсидий.

То есть, на коммуналку вы тратить пятую часть ваших доходов. Если на полпроцента меньше – субсидии не будет.

Премьер Гончарук пытается успокоить 4 млн тех, кто получает субсидии.

Разобраться в сложной системе расчетов может далеко не каждый. Но есть украинцы, которым это под силу. Тамара Герасимовна – экономист с сорокалетним стажем. Она говорит: на местах выплаты рассчитывают не всегда правильно. Следовательно, ей приходится платить за коммуналку все больше.

В отделы соцобеспечения всегда километровые очереди.

Читайте: Как получить субсидию: все, что нужно знать

Но среди них много и тех, кому не нужна государственная помощь. Они только притворяются бедными. В ход идет все: сокрытие имущества и доходов, регистрация супругов по разным адресам, фиктивные разводы.

Вторую квартиру нередко сдавали, получая и субсидию, и арендную плату.

Претендовать на субсидии не могут люди, у которых квартиры более 120 квадратов или дома, больше 200. А также владельцы автомобилей меньше пятилетнего возраста. Те, кто за год купил что-то дороже 50 тыс. грн. И безработные, которые не стоят на учете в центре занятости.

Органы соцзащиты сейчас имеют доступ ко многим электронным реестрам баз данных. Поэтому обмануть их становится все сложнее.

Но бывают и сложные ситуации. Взрослые дети массово съезжают на арендованные квартиры, не меняя места регистрации. Поэтому родители не могут получить субсидию.

Государство все больше пытается экономить на субсидиях для своих граждан.

В этом году правительство уменьшило так называемые социальные нормативы. То есть количество квадратных метров и кубов газа, которые людям помогают оплачивать. Бывший вице-премьер Павел Розенко, который четыре года назад вводил систему субсидий, считает это решение ошибочным.

Но, если посмотреть на европейский опыт, Украина – еще очень щедрая по сравнению с соседями. Субсидии есть во многих государствах, но условия их предоставления более жесткие.

В Эстонии коммуналка может съедать почти половину доходов. В Чехии также плата немаленькая.

Факты ICTV ранее писали о том,

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