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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Транзит газа через Украину должен продолжиться после 2019 – Берлин

Берлин поддерживает переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2019 года.

Транзит газа

Киев и Москва должны договориться о продолжении транзита российского газа через территорию Украины и после 2019 года.

Такую позицию Германии высказал глава министерства иностранных дел Хайко Маас.

– Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину.

Глава МИД ФРГ также подчеркнул, что хочет развеять определенные спекуляции вокруг темы газа, возникшие в последнее время.

Читайте: Переговоры по транзиту газа должны продолжиться в трехстороннем формате – Витренко

– Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, как мы это и обещали, – сказал Маас.

Напомним, Газпром заявил, что заключит новый контракт на транзит газа, если Украина откажется от своей победы в Стокгольмском арбитраже. В ответ Нафтогаз анонсировал новый иск на $11 млрд.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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