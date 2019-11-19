Берлин поддерживает переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2019 года.

Киев и Москва должны договориться о продолжении транзита российского газа через территорию Украины и после 2019 года.

Такую позицию Германии высказал глава министерства иностранных дел Хайко Маас.

– Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину.

Глава МИД ФРГ также подчеркнул, что хочет развеять определенные спекуляции вокруг темы газа, возникшие в последнее время.

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– Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, как мы это и обещали, – сказал Маас.

Напомним, Газпром заявил, что заключит новый контракт на транзит газа, если Украина откажется от своей победы в Стокгольмском арбитраже. В ответ Нафтогаз анонсировал новый иск на $11 млрд.