Если россияне будут среди учредителей украинских компаний, покупающих землю, то государство будет применять против них механизм спецконфискации.

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко отметил, что в законе о рынке земли будет четко прописан вопрос о допуске иностранцев к покупке земли только через всеукраинский референдум.

До этого момента никаких иностранцев не будет.

– Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни в коем случае не будут покупать землю. Если там будут россияне, то мы сделаем спецконфискацию в пользу государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана, – сказал Роман Лещенко.

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Он также отметил, что в законе о рынке земли будет четко указано, что учредителями компаний, которые имеют право покупать землю, могут быть только граждане Украины, которые не имеют двойного гражданства и проживают на территории Украины.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что объем продажи земли в одни руки пересмотрят.