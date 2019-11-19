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Факты / Украина / Общество

У компаний будут конфисковывать землю, если среди учредителей найдут россиян

Если россияне будут среди учредителей украинских компаний, покупающих землю, то государство будет применять против них механизм спецконфискации.

ринок землі

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко отметил, что в законе о рынке земли будет четко прописан вопрос о допуске иностранцев к покупке земли только через всеукраинский референдум.

До этого момента никаких иностранцев не будет.

– Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни в коем случае не будут покупать землю. Если там будут россияне, то мы сделаем спецконфискацию в пользу государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана, – сказал Роман Лещенко.

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Он также отметил, что в законе о рынке земли будет четко указано, что учредителями компаний, которые имеют право покупать землю, могут быть только граждане Украины, которые не имеют двойного гражданства и проживают на территории Украины.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что объем продажи земли в одни руки пересмотрят.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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