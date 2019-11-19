Слуга народа поддержит снятие неприкосновенности с пятого президента Петра Порошенко, если в парламент поступит представление от Генеральной прокуратуры.

Первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что партия поддержит снятие неприкосновенности с Петра Порошенко, если в Верховную Раду поступит представление от ГПУ.

По его словам, депутаты мотивированы голосовать за снятие неприкосновенности, потому что парламент отказался от нее, и с 1 января 2020 года в подобных голосованиях не будет потребности.

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Корниенко отметил, что по голосованию о согласии на привлечение Порошенко к уголовной ответственности будет вынесено отдельное решение фракции.

Также он подчеркнул, что депутаты определятся самостоятельно, в соответствии “с качеством представления” и “по другим политическим мотивам”.

Напомним, 18 ноября следователи Госбюро расследований направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Петру Порошенко. Пятому президенту может быть предъявлено подозрение в рамках досудебного расследования дела в отношении возможного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.