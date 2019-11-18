Украина имеет достаточные запасы газа и угля для прохождения отопительного сезона даже без транзита российского газа.

Украине хватит запасов природного газа в подземных хранилищах и угля на складах теплоэлектростанций для прохождения зимы даже в случае прерывания транзита газа с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире Свободы слова на ICTV.

– Это означает, что Украина этой зимой даже без транзита не замерзнет.

По его словам, традиционно наибольшие риски могут возникнуть в феврале-марте, когда запасы в ПХГ станут меньше. В то же время проведенные оператором ГТС стресс-тесты указывают, что даже в пиковые дни максимального потребления страна сможет удовлетворить потребности украинских потребителей в газе.

Напомним, председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что украинские потребители будут получать газ из хранилищ в случае, если Россия прекратит транзит газа через Украину с 1 января 2020 года.