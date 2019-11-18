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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина этой зимой даже без транзита газа не замерзнет – Оржель

Украина имеет достаточные запасы газа и угля для прохождения отопительного сезона даже без транзита российского газа.

Украина этой зимой даже без транзита газа не замерзнет – Оржель

Украине хватит запасов природного газа в подземных хранилищах и угля на складах теплоэлектростанций для прохождения зимы даже в случае прерывания транзита газа с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире Свободы слова на ICTV.

– Это означает, что Украина этой зимой даже без транзита не замерзнет.

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По его словам, традиционно наибольшие риски могут возникнуть в феврале-марте, когда запасы в ПХГ станут меньше. В то же время проведенные оператором ГТС стресс-тесты указывают, что даже в пиковые дни максимального потребления страна сможет удовлетворить потребности украинских потребителей в газе.

Напомним, председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что украинские потребители будут получать газ из хранилищ в случае, если Россия прекратит транзит газа через Украину с 1 января 2020 года.

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