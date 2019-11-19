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Факты / Украина

За 10 минут после двух лет: Насирову объявили обвинение

Экс-руководитель ГФС Роман Насиров заявил, что не понимает, в чем его обвиняют.

За 10 минут после двух лет: Насирову объявили обвинение

В Высшем антикоррупционном суде зачитали обвинительный акт по делу экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

При этом прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявили обвинение за 10 минут, зачитав короткую версию обвинительного акта – 4 страницы вместо 774.

С декабря 2017 года прокуратура по требованию Насирова читала полную версию обвинительного акта. В сентябре этого года Верховная Рада изменила Уголовно-процессуальный кодекс, по которому прокурор должен зачитывать только краткое изложение.

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Обвиняемые по делу, Насиров и его экс-подчиненный Владимир Новиков, заявили, что не понимают суть обвинений против себя и вину не признают. В то же время, давать показания в суде они не отказываются.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда отменил все решения судов в пользу Насирова.

Бывшему председателю ГФС инкриминируют незаконную отсрочку уплаты налогов компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко.

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