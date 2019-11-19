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Факты / Украина

Зеленский отказался бриться, пока Россия не вернет корабли

Владимир Зеленский обьяснил, почему пришел небритым на встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Зеленский отказался бриться, пока Россия не вернет корабли

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться, пока Россия не вернет захваченные в Керченском проливе корабли.

Так лидер государства объяснил свою небритость во время совместной с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем пресс-конференции в Киеве.

– Есть такое суеверие. Я сейчас ожидаю кораблей. Корабли вернутся – тогда я побреюсь, – заявил он.

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Зеленский отказался бриться, пока Россия не вернет корабли / 3 фотографии

К слову, ранее Зеленский носил на руке браслеты с именами украинских военных моряков, которых Россия держала в плену и отпустила 7 сентября 2019 года.

Как известно, Россия решила исполнить приговор Международного трибунала по морскому праву и вернуть захваченные 25 ноября 2018 украинские корабли.

Источник: УНИАН

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