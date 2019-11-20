PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Госархстройинспекция активно участвует в создании электронного кабинета

Первый этап внедрения электронного кабинета в сфере градостроительной деятельности заработает уже в декабре 2019 года.

Госархстройинспекция активно участвует в создании электронного кабинета

На рабочей встрече в Министерстве развития общин и территорий Украины при участии специалистов Минрегиона, Госархстройинспекции, проекта Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS, Офиса эффективного регулирования BRDO обсудили вопросы постепенного внедрения электронного кабинета, сообщает Правительственный портал.

Так, на первом этапе, уже в декабре 2019 года, планируется ввести комплекс административных услуг по объектам класса последствий (ответственности) СС1. Это касается простых малоэтажных сооружений, имеющих небольшую (до 300 м2) площадь.

В частности, как ожидается, застройщики смогут в режиме 24/7 подавать в электронном виде уведомления о начале выполнения подготовительных работ; строительных работ по объектам, строительство которых осуществляется на основании строительного паспорта и по объектам с незначительными последствиями (СС1). А также – сообщить в электронном формате об изменении данных в сообщениях, которые были предоставлены ранее.

Кроме того, планируется через электронный кабинет принимать декларации о готовности к эксплуатации объектов, строительство которых осуществлено на основании строительного паспорта, и объектов с незначительными последствиями (СС1). А также – декларации о готовности к эксплуатации самовольно построенного объекта, на который признано право собственности по решению суда.

А к концу 2020 года, как обещают в Кабмине, станет возможным получение разрешения на выполнение строительных работ по объектам класса последствий (ответственности) СС2 и СС3, а также принятие их в эксплуатацию с помощью электронного кабинета.

С введением Единой государственной электронной системы в сфере строительства, которая должна заработать после вступления в силу соответствующего закона, документы будут создаваться с использованием Реестра строительной деятельности и находиться в открытом доступе.

Это будет касаться градостроительных условий и ограничений, лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по строительству объектов, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями; согласования обоснованных отклонений от строительных норм и уведомления об отказе в их согласовании; разрешения на выполнение строительных работ, уведомления об отказе в его предоставлении; сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта, уведомления об отказе в его предоставлении и тому подобное.

ЧитайтеВ Киеве застроят 47 га на Троещине и достроят комплекс Войцеховского

Нововведение коснется всех участников градостроительного процесса.

Это позволит искоренить коррупционные злоупотребления в сфере градостроительной деятельности, ведь взаимоотношения субъектов градостроительства и должностных лиц перейдут из бумажного вида в электронный и будут осуществляться в открытом формате, убеждены чиновники.

А до перевода всех административных услуг в электронный формат обеспечивать открытые и прозрачные процедуры предоставления документов, дающих право на выполнение строительных работ, надлежащую организацию принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов и действенный контроль при строительстве объектов, будет Госархстройинспекция, отметил и. о. председателя ГАСИ Александр Строкач.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства, принятый Верховной Радой 17 октября.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дмитрий Дубилет
Мы можем быть более эффективными – Дубилет о реформе Кабмина
Бетонный автобан европейского уровня. Трассу Днепр-Решетиловка откроют в 2022 году
Бетонный автобан европейского уровня. Трассу Днепр-Решетиловка откроют в 2022 году
Будівництво
В Украине создадут единую онлайн-систему в сфере строительства
В Киеве застроят 47 га на Троещине и достроят комплекс Войцеховского
В Киеве застроят 47 га на Троещине и достроят комплекс Войцеховского
Дубилет обещает увеличение зарплат госслужащим после чистки
Дубилет обещает увеличение зарплат госслужащим после чистки
Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года
Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года
Гончарук обещает достроить мосты в Запорожье за два года
Гончарук обещает достроить мосты в Запорожье за два года
Во Львове хотят построить высотку между двумя аварийными домами
Во Львове хотят построить высотку между двумя аварийными домами
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка