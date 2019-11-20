Первый этап внедрения электронного кабинета в сфере градостроительной деятельности заработает уже в декабре 2019 года.

На рабочей встрече в Министерстве развития общин и территорий Украины при участии специалистов Минрегиона, Госархстройинспекции, проекта Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS, Офиса эффективного регулирования BRDO обсудили вопросы постепенного внедрения электронного кабинета, сообщает Правительственный портал.

Так, на первом этапе, уже в декабре 2019 года, планируется ввести комплекс административных услуг по объектам класса последствий (ответственности) СС1. Это касается простых малоэтажных сооружений, имеющих небольшую (до 300 м2) площадь.

В частности, как ожидается, застройщики смогут в режиме 24/7 подавать в электронном виде уведомления о начале выполнения подготовительных работ; строительных работ по объектам, строительство которых осуществляется на основании строительного паспорта и по объектам с незначительными последствиями (СС1). А также – сообщить в электронном формате об изменении данных в сообщениях, которые были предоставлены ранее.

Кроме того, планируется через электронный кабинет принимать декларации о готовности к эксплуатации объектов, строительство которых осуществлено на основании строительного паспорта, и объектов с незначительными последствиями (СС1). А также – декларации о готовности к эксплуатации самовольно построенного объекта, на который признано право собственности по решению суда.

А к концу 2020 года, как обещают в Кабмине, станет возможным получение разрешения на выполнение строительных работ по объектам класса последствий (ответственности) СС2 и СС3, а также принятие их в эксплуатацию с помощью электронного кабинета.

С введением Единой государственной электронной системы в сфере строительства, которая должна заработать после вступления в силу соответствующего закона, документы будут создаваться с использованием Реестра строительной деятельности и находиться в открытом доступе.

Это будет касаться градостроительных условий и ограничений, лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по строительству объектов, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями; согласования обоснованных отклонений от строительных норм и уведомления об отказе в их согласовании; разрешения на выполнение строительных работ, уведомления об отказе в его предоставлении; сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта, уведомления об отказе в его предоставлении и тому подобное.

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Нововведение коснется всех участников градостроительного процесса.

Это позволит искоренить коррупционные злоупотребления в сфере градостроительной деятельности, ведь взаимоотношения субъектов градостроительства и должностных лиц перейдут из бумажного вида в электронный и будут осуществляться в открытом формате, убеждены чиновники.

А до перевода всех административных услуг в электронный формат обеспечивать открытые и прозрачные процедуры предоставления документов, дающих право на выполнение строительных работ, надлежащую организацию принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов и действенный контроль при строительстве объектов, будет Госархстройинспекция, отметил и. о. председателя ГАСИ Александр Строкач.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства, принятый Верховной Радой 17 октября.