Зимой топливо подорожает из-за роста спроса в мире. Также на стоимость газа может повлиять остановка транзита газа через Россию.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что зимой цены на газ в Украине будут расти из-за увеличения мирового спроса и возможного газового кризиса из-за остановки транзита по территории Украины.

– На самом деле летом (июль, август, сентябрь) у нас была очень низкая цена. Ежемесячно цена снижаласяь, несмотря на то, что был больше спрос и европейские рынки показывали низкую цену. Мы действительно получили одну из самых низких цен, к примеру, если сравнивать с прошлым годом, – напомнил он.

Он добавил, что осенью цена на газ начала расти, учитывая увеличение спроса, в декабре также будет некоторое увеличение этой цены.

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Оржель отметил, что начиная с 1 января 2020 года потенциально может быть остановлен транзит газа через территорию Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Газпром направил Нафтогазу официальное предложение заключить контракт на транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины на один год или продолжить действующие договоры.

В Газпроме отметили, что готовы это сделать, если украинская сторона откажется от всех претензий в международных арбитражах.