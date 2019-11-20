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Факты / Украина / Общество

Минимальная ошибка гарантирует промах в метр: как готовят украинских снайперов на Донбассе

Украинские снайперы на Донбассе ведут свою войну. Как сегодня обучают снайперов на передовой, сколько длится их подготовка и какие снайперские силы имеет противник – в материале Фактов ICTV.

Снайпери ОСС

Силы снайперов в условиях войны на Донбассе невозможно недооценивать. По разным подсчетам, не менее 30% потерь ВСУ приходятся на снайперские обстрелы. Немало вреда наносят и наши силы противнику.

Журналист Фактов ICTV Владимир Михайлов побывал на полигоне, где готовят снайперов. Там как раз проходила ветровая тренировка стрельбы – солдаты оттачивали навыки работы в условиях ветра.

Он пообщался с инструктором фонда Вернись живым. Руслан долгое время занимался профессиональным стрелковым спортом, а в 2015-2016 годах служил снайпером в спецназе. Теперь же он работает с будущими бойцами.

Что нужно, чтобы стать снайпером?

Обучают снайперов на протяжении трех месяцев. Именно столько времени нужно, чтобы выработались мышечная память и моторика, а также появились навыки. Но для этого тренироваться нужно ежедневно, отмечает инструктор. Этого времени достаточно, чтобы научить сносно стрелять на дистанции, но, например, настроить винтовку самостоятельно бывает сложно из-за отсутствия знаний.

Снайпер

– Если основываться на опыте американской армии, полноценная подготовка – это два года. Здесь нужно много математических знаний, физики и баллистики, а не только стрелковой подготовки.

От этих знаний зависит точность стрельбы на большие дистанции 1,5-2 км. Так, приводит пример Руслан, ошибка в оценке направления или скорости ветра даже на полметра в секунду будет стоить промаха в один метр.

Эксперт отмечает, мало научиться – нужно постоянно поддерживать навыки. А это минимум две тренировки в неделю.

– Очень много стрелять не нужно, главное – регулярно. Регулярно – это самое важное слово.

Как правило, снайперы не стреляют дважды – у них только один шанс попасть в цель. Поэтому их задача – не стрелять в первую попавшуюся цель, а выискивать приоритетную – командира или пулеметчика.

– Снайпер – это, в первую очередь, разведчик и наблюдатель. Не так важно непрерывно стрелять, как наблюдать – знать, как перемещается противник, где его позиции, какой дорогой он ходит.

Силы противника

Эксперт отмечает – в последние несколько месяцев со стороны боевиков ведется постоянный снайперский огонь. Ходят слухи, что туда постоянно свозят какие-то группы людей. Но он отмечает – пули, которые прилетают с той стороны, очень качественные.

– Задача снайпера – когда пехота приносит ему пулю, оценить, что это было. Даже по характеристике пули можно сделать вывод, кто работал – снайпер или это просто “шальная пуля”. Такое тоже бывает.

Он отмечает, там есть и местное население, которое готовят на месте. Руслан называет их любителями. Но есть и профессиональные снайперы, которые приезжают с дорогим оружием.

– Оружие все импортное, ничего российского нет. Но ничего слишком космического тоже, кроме сильно разрекламированной винтовки Лабаева (российская снайперская винтовка, – Ред.). Хотя даже она вся собрана из импортных деталей.

Арсенал Украины

Оружие, боеприпасы, оптика и оборудование для снайперов – удовольствие не из дешевых. Но качественное оборудование – залог хорошей работы стрелка. Сейчас ситуация с арсеналом лучше, чем это было в начале войны.

– Все СВД (снайперская винтовка Драгунова, – Ред.), которые были на вооружении, уже 30-40 лет в эксплуатации, то есть они 70-80-х годов. Они стреляли посредственно, а найти качественную винтовку было достаточно сложно.

Он также отмечает, в 2016-2017 и даже частично 2018 годах все закупали волонтеры. Они официально передавали оружие на баланс ВСУ, то есть оно было принято на вооружение и сертифицировано.

Сейчас наш арсенал пополняется украинскими снайперскими винтовками UR-10.

– Это оружие новое и качественное. Тут хорошая оптика, – оценивает эксперт.

Но если винтовки на баланс поступают, то боеприпасов пока не хватает. Стреляют охотничье-спортивными пулями.

– Проблема сейчас с боеприпасами. Те, которые поступали раньше, были низкого качества. Они давали очень малую точность, недостаточную даже для стрельбы на 1 км. Сейчас идет разговор о том, чтобы давать снайперские боеприпасы, но какие – пока неизвестно.

Больше смотрите в видеоинтервью:

Напомним, ранее Факты ICTV записывали интервью с украинским партизаном Владимиром Жемчуговым. Он рассказывал, как партизаны передавали разведданные через ОLX и покупали оружие за 300 грн.

Фото: Getty Images

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