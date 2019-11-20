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Факты / Украина

На Донбассе ранены шесть украинских бойцов – штаб ООС

Боевики продолжают коварно обстреливать позиции бойцов Операции объединенных сил на Донбассе. За сутки ранены шесть украинских военнослужащих.

На Донбассе ранены шесть украинских бойцов – штаб ООС

Шесть бойцов Операции объединенных сил ранены вследствие вражеских обстрелов на востоке Украины с начала суток в среду, 20 ноября.

Боевики открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под обстрелы попали позиции украинских войск в районе ответственности оперативно-тактических группировок Север и Восток.

При этом участки, где состоялось разведение сил и средств, обстреляны не были.

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– Так, украинская сторона, на одном из участков сегодня дважды запрашивала “тишину” для оказания помощи раненым. Боевики России давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь из автоматических гранатометов, – говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Напомним, президент Владимир Зеленский планирует говорить на нормандской встрече о перемирии с четкими сроками и обязательствами.

Источник: Штаб ООС

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