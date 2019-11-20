PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Реадмиссия Саакашвили в Польшу была законной – Верховный суд

Верховный суд признал законным возвращение Михеила Саакашвили в Польшу в 2018 году.

Саакашвили

Верховный суд оставил не удовлетворил кассационную жалобу Михеила Саакашвили.

Он подавал иск в отношении администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службы, Министерства внутренних дел о признании незаконным и отмене решения и совершения реадмиссии (возвращение – Ред.) в Польшу.

Читайте: Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Михеил Саакашвили просил суд признать незаконными действия органов власти 12 февраля 2018 года по выполнению решения о его возвращении в страну предыдущего пребывания, то есть в Польшу.

Напомним, 12 февраля 2018 года пограничники отправили Михеила Саакашвили из Украины в Польшу в рамках процедуры реадмиссии.

Тогда ему запретили въезд в Украину на три года.

Источник: Верховный суд

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Беспрерывный отдых работников не может быть меньше 42 часов – Верховный суд
Беспрерывный отдых работников не может быть меньше 42 часов – Верховный суд
Сокращение числа судей: Зеленский подписал закон о судебной реформе
Сокращение числа судей: Зеленский подписал закон о судебной реформе
Верховный суд просит Зеленского ветировать закон о судебной реформе
Верховный суд просит Зеленского ветировать закон о судебной реформе
Верховный суд отменил в Киеве запрет на продажу алкоголя ночью
Верховный суд отменил в Киеве запрет на продажу алкоголя ночью
Суд
Достойная зарплата: сколько зарабатывают украинские судьи
Новый Верховный суд способствует правосудию и соблюдению законов – Совет Европы
Новый Верховный суд способствует правосудию и соблюдению законов – Совет Европы
Суд
Убийство журналиста Веремея: ВС оставил Крысина за решеткой
Кличко собирался на выборы в Раду с пятью партиями
Кличко собирался на выборы в Раду с пятью партиями
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка