Верховный суд признал законным возвращение Михеила Саакашвили в Польшу в 2018 году.

Верховный суд оставил не удовлетворил кассационную жалобу Михеила Саакашвили.

Он подавал иск в отношении администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службы, Министерства внутренних дел о признании незаконным и отмене решения и совершения реадмиссии (возвращение – Ред.) в Польшу.

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Михеил Саакашвили просил суд признать незаконными действия органов власти 12 февраля 2018 года по выполнению решения о его возвращении в страну предыдущего пребывания, то есть в Польшу.

Напомним, 12 февраля 2018 года пограничники отправили Михеила Саакашвили из Украины в Польшу в рамках процедуры реадмиссии.

Тогда ему запретили въезд в Украину на три года.

Источник: Верховный суд