PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов, которого 9 ноября жестоко избили

В Киеве 20 ноября скончался ветеран АТО Игорь Панов с позывным Хан, которого жестоко избили в ночь на 10 ноября.

В Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов, которого 9 ноября жестоко избили

Волонтер Татьяна Руденька сообщила, что ветеран АТО Игорь Панов умер после жестокого избиения в подъезде жилого дома.

– Дружище, в памяти останется твоя широкая и добрая улыбка. И как ты в последний раз сжал мне руку в реанимации, – добавила Руденька.

По словам волонтера, средства, которые собрали на лечение Хана, используют на организацию похорон, дата которого пока неизвестна.

Читайте: Кто и зачем жестоко избил ветерана АТО Хана и его жену

Напомним, что ветеран войны и его жена получили телесные повреждения и впали в кому – врачи диагностировали у них тяжелые черепно-мозговые травмы. Мужчине потребовалось 16 переливаний крови.

Правоохранители считают, что нападение совершил сын пострадавшей в результате конфликта, который начался между людьми по телефону.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Саида Алетаха
В Британии умерла 26-летняя боец после поражения на турнире по кикбоксингу
Самогубство
Загадочная смерть семьи в Запорожье: тела родителей в ссадинах, сын повешен
Умерла Анико Рехвиашвили руководитель балета Национальной оперы
Умерла Анико Рехвиашвили руководитель балета Национальной оперы
Никита Исаев
В РФ лидер Новой России Никита Исаев умер в поезде
Чемпионку Украины по боксу сбил насмерть поезд
Чемпионку Украины по боксу сбил насмерть поезд
Реабилитация воинов ООС в Украине: уникальный центр и как помогают
Реабилитация воинов ООС в Украине: уникальный центр и как помогают
В Польше в холодильнике нашли тела двух украинцев
В Польше в холодильнике нашли тела двух украинцев
Полиция
Загадочная смерть на Сумщине: мать нашла в постели мертвым 12-летнего сына
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка