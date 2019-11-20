В Киеве 20 ноября скончался ветеран АТО Игорь Панов с позывным Хан, которого жестоко избили в ночь на 10 ноября.

Волонтер Татьяна Руденька сообщила, что ветеран АТО Игорь Панов умер после жестокого избиения в подъезде жилого дома.

– Дружище, в памяти останется твоя широкая и добрая улыбка. И как ты в последний раз сжал мне руку в реанимации, – добавила Руденька.

По словам волонтера, средства, которые собрали на лечение Хана, используют на организацию похорон, дата которого пока неизвестна.

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Напомним, что ветеран войны и его жена получили телесные повреждения и впали в кому – врачи диагностировали у них тяжелые черепно-мозговые травмы. Мужчине потребовалось 16 переливаний крови.

Правоохранители считают, что нападение совершил сын пострадавшей в результате конфликта, который начался между людьми по телефону.