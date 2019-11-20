PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Украина недополучила $35 млн военной помощи США

США выделили $400 млн на военную помощь Украине. Однако $35 млн так и не дошли.

Украина недополучила $35 млн военной помощи США

Украине не дошли более $35 млн из $400 млн, которые выделили США, как военную помощь.

Деньги должны были пойти на покупку вооружений, включая гранатометы, на средства связи, а также на оснащение боевых кораблей ВМС Украины.

Читайте: Киев получил деньги без условий, Зеленский не знал о блокировании помощи – Трамп

Пресс-секретарь Пентагона Карла Глисон подтвердила, что Украине еще предстоит перевести $36 млн. При этом подполковник отказалась назвать причину, по которой средства до сих пор не были отправлены в Киев.

Деньги должны отправить в Украину в течение следующих нескольких недель.

Напомним, 29 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. Из-за этого на время средства заморозили.

Позже помощь Украине разблокировали. Однако в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Оппоненты Трампа настаивают на том, что лидер США во время телефонной беседы в июле пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Скандал стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа.

Источник: Los Angeles Times

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Киев получил деньги без условий, Зеленский не знал о блокировании помощи – Трамп
Киев получил деньги без условий, Зеленский не знал о блокировании помощи – Трамп
Хотели посмотреть футбол: в США на вечеринке расстреляли людей
Хотели посмотреть футбол: в США на вечеринке расстреляли людей
В США ребенок принес в школу кокаин и сказал, что он Человек-паук
Съел и “стал” Человеком-пауком: в США ребенок принес в школу кокаин
хиллари клинтон
Отпала деталь и пошел дым: самолет с Клинтон на борту экстренно сел в США
Пістолет
Стрельба в Калифорнии: погибла семья из пяти человек
Дональд Трамп
Трамп энергичный, жалоб нет: результаты медобследования президента США
Не подушки, а $400 млн: Трамп упрекнул Обаму из-за Украины
Не подушки, а $400 млн: Трамп упрекнул Обаму из-за Украины
Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка