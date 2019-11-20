США выделили $400 млн на военную помощь Украине. Однако $35 млн так и не дошли.

Украине не дошли более $35 млн из $400 млн, которые выделили США, как военную помощь.

Деньги должны были пойти на покупку вооружений, включая гранатометы, на средства связи, а также на оснащение боевых кораблей ВМС Украины.

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Пресс-секретарь Пентагона Карла Глисон подтвердила, что Украине еще предстоит перевести $36 млн. При этом подполковник отказалась назвать причину, по которой средства до сих пор не были отправлены в Киев.

Деньги должны отправить в Украину в течение следующих нескольких недель.

Напомним, 29 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. Из-за этого на время средства заморозили.

Позже помощь Украине разблокировали. Однако в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Оппоненты Трампа настаивают на том, что лидер США во время телефонной беседы в июле пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Скандал стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа.

Источник: Los Angeles Times