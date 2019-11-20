В Минсоцполитики заявили, что Фонд социального страхования Украины не должен был приостанавливать финансирование больничных и декретных выплат.
Информация о приостановлении финансирования выплат, в том числе больничных, а также в связи с беременностью и родами не соответствует действительности.
С таким заявлением выступило Минсоцполитики Украины.
В ведомстве заявили, что остатки на счете Фонда социального страхования Украины составляют 429.4 млн грн, что позволяет выплачивать необходимую помощь украинцам.
В Минсоцполитики считают неприемлемым решение о приостановлении выплат директором Исполнительной дирекции Фонда Евгением Баженковым, которого на прошлой неделе Печерский суд Киева восстановил в должности.
18 ноября ведомство уже обратилось в Министерство юстиции с просьбой отменить действия государственного регистратора.
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В Кабмине обещают создать правительственную сторону правления фонда, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию и гарантировать возобновление выплат.
Как сообщалось, в Фонде социального страхования заявили, что финансирование больничных и декретных приостановлено из-за истечения сметных назначений по указанному направлению.