В Минсоцполитики заявили, что Фонд социального страхования Украины не должен был приостанавливать финансирование больничных и декретных выплат.

Информация о приостановлении финансирования выплат, в том числе больничных, а также в связи с беременностью и родами не соответствует действительности.

С таким заявлением выступило Минсоцполитики Украины.

В ведомстве заявили, что остатки на счете Фонда социального страхования Украины составляют 429.4 млн грн, что позволяет выплачивать необходимую помощь украинцам.

В Минсоцполитики считают неприемлемым решение о приостановлении выплат директором Исполнительной дирекции Фонда Евгением Баженковым, которого на прошлой неделе Печерский суд Киева восстановил в должности.

18 ноября ведомство уже обратилось в Министерство юстиции с просьбой отменить действия государственного регистратора.

Читайте: Минсоцполитики не будет финансировать интернаты и пересмотрит выплаты на детей

В Кабмине обещают создать правительственную сторону правления фонда, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию и гарантировать возобновление выплат.

Как сообщалось, в Фонде социального страхования заявили, что финансирование больничных и декретных приостановлено из-за истечения сметных назначений по указанному направлению.