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Факты / Украина

Вжарим! Зеркаль рассказала, что ждет РФ в случае проигрыша в суде ООН

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль объяснила, что ждет Россию в случае окончательного проигрыша в суде ООН.

Вжарим! Зеркаль рассказала, что ждет РФ в случае проигрыша в суде ООН

Если Россия проиграет суд, то, прежде всего, понесет международную правовую ответственность, что может сказаться на ее отношениях с США.

– Россию признают виновной в финансировании терроризма. Россия себя позиционирует как главный борец с терроризмом. И США с ней сотрудничают, почему? Потому что они основной игрок на поле борьбы с терроризмом. А как можно сотрудничать со страной, которая финансирует терроризм?

И в Конгрессе есть несколько проектов, например, о признании России страной, которая финансирует терроризм и запрета ведения с ней вообще любого бизнеса, – объяснила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Она добавила, что после решения суда Украина сможет говорить и о взыскании компенсаций.

– Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, а где будем мы, и что будет в мире. Но после решения суда мы еще можем поставить вопрос о компенсации за ущерб в связи с финансированием РФ терроризма на территории Украины, – отметила представитель правительства.

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Она добавила, что компенсации будут касаться не только финансирование терроризма, но и расовой дискриминации в Крыму.

Журналист спросил, вжарит ли Украина Россию на деньги или на посадки после решения суда и не завершится ли все только мировым признанием РФ агрессором. В свою очередь заместитель министра ответила, что она – дипломат, а потому не высказывается такими фразами. Однако после этого добавила, что согласена, потому вжарить стоит.

– Вжарим-вжарим! Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить! – отметила Зеркаль.

Напомним, в августе Елена Зеркаль сообщила, что планирует завершить свою работу в МИД, однако есть дело, которое она и должна закончить. Речь шла об арбитраже относительно украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

8 октября Международный суд ООН принял решение продолжить рассмотрение иска Украины против России.

В ноябре Елена Зеркаль заявила, что после ее ухода из ведомства в международных судах ее заменит посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Источник: 24 канал

Фото: УНИАН

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