Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетил Всеукраинский форум Украина растет вместе со мной.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с участниками Всеукраинского форума Украина растет вместе со мной рассказал, какими видит народных депутатов в Раде, и добавил, что уже пора менять и этих.

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– Страна должна быть такой, какой вы являетесь – свежая, something fresh. Что-то новое, что-то очень интересное. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих, – отметил президент.

Напомним, 20 ноября в мире отмечают Всемирный день ребенка, который был провозглашен Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1954 году.