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Факты / Украина / Политика

Зеленский рассказал, кем хотел стать в детстве

Президент Владимир Зеленский рассказал детям, что в детстве хотел стать дипломатом или пограничником.

володимир зеленський

Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума Украина растет вместе со мной заявил, что никогда не хотел учиться за границей, но хотел учиться на дипломата в Киеве.

– Тогда я жил в Кривом Роге, и для меня Киев был заграницей. Было такое ощущение, – сказал президент.

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Что касается профессии пограничника, Владимир Зеленский отметил, что сейчас в определенной степени он также защищает государство:

– Я хотел быть пограничником. Сейчас я не пограничник, но тоже немного защищаю наше государство. Как-то так совпало.

Напомним, Владимир Зеленский во время форума также рассказал детям, какими видит народных депутатов в Раде.

Фото: Офис Президента

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