Президент Владимир Зеленский рассказал детям, что в детстве хотел стать дипломатом или пограничником.

Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума Украина растет вместе со мной заявил, что никогда не хотел учиться за границей, но хотел учиться на дипломата в Киеве.

– Тогда я жил в Кривом Роге, и для меня Киев был заграницей. Было такое ощущение, – сказал президент.

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Что касается профессии пограничника, Владимир Зеленский отметил, что сейчас в определенной степени он также защищает государство:

– Я хотел быть пограничником. Сейчас я не пограничник, но тоже немного защищаю наше государство. Как-то так совпало.

Напомним, Владимир Зеленский во время форума также рассказал детям, какими видит народных депутатов в Раде.