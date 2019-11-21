Украинцы смогут находиться на территории Аргентины без виз в течении 180 дней.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко и посол Аргентины в Украине Елена Летисия Тереса Микусински подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Аргентины об отмене виз.

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Обе страны увеличили вдвое срок безвизового пребывания граждан Украины и Аргентины. Теперь на территориях стран можно находиться 90 дней в течение полугода (180 дней).

На встрече дипломаты отметили важность активизации политического диалога на высоком и высшем уровнях и эффективное взаимодействие на полях международных организаций.

Напомним, 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС. За эти два года украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны Евросоюза.