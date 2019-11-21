Давид Арахамия прогнозирует сокращение финансирования правоохранительных органов в случае отсутствия результатов расследований по резонансным делам.

Финансирование правоохранительных органов в 2021 году будет сокращено в два раза, а некоторые органы могут быть ликвидированы.

К этому может привести неэффективная работа силовиков по раскрытию резонансных преступлений, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

– Все силовики приходят и хотят увеличить финансирование на 30-40%, свой бюджет. И объясняют, зачем им это нужно. Но если нет вообще расследования дел, то зачем их тогда финансировать?

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По словам Арахамии, возможно, придется объединить имеющиеся органы, чтобы сократить их число и повысить эффективность работы правоохранителей.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский определил сроки, после которых, если дело убийства Шеремета не раскроют, будет уволено руководство Министерства внутренних дел Украины.