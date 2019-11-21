Кабинет министров отменил постановление об ограничении стоимости отопления в некоторых городах на уровне 1,4 тыс. грн/Гкал.

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Постановление датируется 15 ноября 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что тарифы не изменятся.

– Это никак не повлияет на тарифы. Даже если бы мы не отменили решение, это не повлияло бы на тарифы, поскольку оно было незаконным. Его отдельные представители местного самоуправления не собирались выполнять и планировали обжаловать в суде. Чисто физически пройти отопительный сезон без доведения своих предприятий до банкротства было невозможным, – сказал он во время брифинга.