Правительство отменило постановление об ограничении стоимости теплоэнергии в системе централизированного отопления.
Кабинет министров отменил постановление об ограничении стоимости отопления в некоторых городах на уровне 1,4 тыс. грн/Гкал.
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– Признать утратившим силу постановление КМУ от 26 июня 2019 года №560 Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, – говорится в документе.
Постановление датируется 15 ноября 2019 года.
Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что тарифы не изменятся.
– Это никак не повлияет на тарифы. Даже если бы мы не отменили решение, это не повлияло бы на тарифы, поскольку оно было незаконным. Его отдельные представители местного самоуправления не собирались выполнять и планировали обжаловать в суде. Чисто физически пройти отопительный сезон без доведения своих предприятий до банкротства было невозможным, – сказал он во время брифинга.
Напомним, прошлый состав Кабмина под руководством Владимира Гройсмана принял решение ограничить стоимость теплоэнергии, установив, что предельная цена при наличии счетчика на тепло составит 1,4 тыс. грн/Гкал и 35,21 грн за 1 кв. м при отсутствии счетчика.