За сутки оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил. В результате обстрелов ранены семь украинских военных.

20 ноября враг обстреливал позиции ВСУ на Донбассе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов получили ранения семь военнослужащих.

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– Украинская сторона на одном из участков вчера дважды запрашивала Тишину для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования РФ давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь по нашим позициям, – отмечают в штабе ООС.

С начала суток боевики огневой активности не проявляли.

Напомним, президент Владимир Зеленский планирует говорить на нормандской встрече о перемирии на Донбассе с четкими сроками и обязательствами.

Источник: ООС