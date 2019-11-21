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Факты / Украина

Зачем вам б/у трусы? Россияне похитили личные вещи моряков с возвращенных кораблей

Член экипажа одного из украинских кораблей, которые РФ вернула после захвата в Керченском проливе в прошлим году, рассказал, что россияне похитили личные вещи моряков, в том числе нижнее белье.

Зачем вам б/у трусы? Россияне похитили личные вещи моряков с возвращенных кораблей

Член экипажа малого бронированного артиллерийского катера Бердянск Андрей Эйдер, комментируя кражу россияными имущества с судов, сообщил об исчезновении своих личных вещей.

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– Вот у меня вопрос, хорошо плиту для еды (она инверторная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у труханы?! Вот, не пойму никогда, – отметил украинский моряк.

Напомним, на возвращенных РФ украинских кораблях отсутствует не только радиооборудование, но даже кухонные плиты и унитазы.

Фото: Офис Президента

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