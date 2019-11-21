В Украине 21 ноября будет преобладать пасмурная погода, на западе и юге пройдут дожди.

В четверг, 21 октября, в западных областях пройдут дожди. Там днем +3-14 градусов, ночью -1 +8°.

На юге страны осадки ожидаются только в Одесской области, на остальной территории сухо. Днем воздух прогреется до 7°, ночью ожидаются заморозки до -1°.

В восточных областях днем о -3°, ночью ожидается заморозки до -8°.

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В центре Украины тоже повеет прохладой. Там днем +1 -2°, ночью 0 -2°.

В Киеве 21 октября днем прогнозируют -1 +1°, ночью будет такая же температура.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в Египте на Новый год 2020.