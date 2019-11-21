Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавние заявления бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости Киеву возобновить дружбу с Москвой.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что внешнеполитический курс страны должен определять президент, при участии правительства и общества, но не отдельные бизнесмены.
– Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен в Украине. Мне кажется, что это правильно.
Я, правительство, общество можем говорить об этом, но это все-таки решения государственного уровня, – сказал он на брифинге в Очакове.
Отвечая на вопрос о том, возможно ли возобновление сотрудничества с Россией в сфере ВПК после прекращения войны на Донбассе, или “придется ждать еще и возвращения Крыма”, Зеленский отметил, что ему в целом нравится такой настрой, когда люди думают о том, что будет происходить после окончания войны.
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– Это очень хорошо, потому что мы психологически с вами хотим завершить войну в ближайшее время. Когда мы вернем все территории, тогда будем делать с вами все, что выгодно для экономики Украины, для рабочих мест, для того, чтобы поднимать наши предприятия, – подчеркнул он.
13 ноября в New York Times было опубликовано интервью с Игорем Коломойским, в котором бизнесмен сделал ряд резонансных заявлений.
В частности, по его мнению, Украине необходимо восстановить связи с Россией для обеспечения экономического роста, “ЕС и НАТО никогда не примут Украину”, США “просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить Россию”.
Напомним, президент Владимир Зеленский планирует говорить на нормандской встрече о перемирии с четкими сроками и обязательствами.