Шесть лет назад украинцы вышли на Евромайдан, протестуя против решения правительства ныне беглого Николая Азарова о приостановлении подготовки Украины к ассоциации с ЕС. Впоследствии этот день – 21 ноября 2013 года – превратился в Революцию Достоинства и изменил ход истории.

Решение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС принято “в интересах национальной безопасности” Украины.

Азаров пояснил: Киеву надо тщательнее оценить возможную “стоимость” вхождения на европейский рынок вместе с возможными убытками от потерь на рынке России, Таможенного союза и СНГ. При этом Кабмин распорядился “возобновить активный диалог с Россией и другими странами Таможенного союза и государствами-членами СНГ относительно оживления торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления совместными усилиями экономического потенциала государства”.

И это при том, что за день до этого Азаров заверил: подготовка к саммиту Восточного партнерства в Вильнюсе в конце ноября, где планировалось подписать Соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС, идет по плану.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт назвал заявление украинского правительства результатом грубого давления Кремля.

21 ноября 2013. Виктор Янукович в Австрии делает заявление, после которого терпение украинцев закончилось. Накануне саммита ЕС в Вильнюсе он с улыбкой сообщил: обещанного сближения с Европой не будет.

Около 16.00 в Верховной Раде оппозиция заблокировала трибуну парламента с требованием отставки премьера Николая Азарова.

Ближе к 20.00 стало известно о разговоре лидеров оппозиции с европейским комиссаром по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле.

– Я беседовал с еврокомиссаром Фюле, он действительно шокирован так же, как и другие представители европейских государств, потому что действительно обескуражены этой новостью, – рассказал тогда лидер фракции УДАР Виталий Кличко.

Во время разговора с лидерами фракции Свобода Олегом Тягнибоком и фракции Батькивщина Арсением Яценюком Фюле заверил, что Европа поддерживает украинцев. Депутаты сообщили, что президент Виктор Янукович не едет в Вильнюс.

Первые призывы к украинцам выйти на Майдан

– Встречаемся в 22.30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей, – написал тогда журналист Мустафа Найем в Facebook.

В тот вечер в знак протеста на Майдан Незалежности вышли 1500 человек – преимущественно журналисты, общественные активисты, студенты.







































Революция достоинства: Евромайдан, день первый / 10 фотографий

– Мы запомним эту ночь. Вместе разбудим Киев. Киев – на Майдан!, – призвал тогда Андрей Парубий.

На акцию пришли депутаты от оппозиции, которые около 23.30 повели людей к Администрации президента. Подход был перекрыт автобусами с силовиками. Виктор Янукович на переговоры к ним не вышел.

Протестующие вернулись на Майдан, где заночевали.

В этот день суд принял решение запретить с 22 ноября установление палаток, навесов во время проведения акций на Майдане Независимости, улице Крещатик и Европейской площади до 7 января 2014 года.

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Палатки на Майдане

21 ноября 2013 года люди вышли на Евромайдан, переросший в Революцию Достоинства, в которой во всех городах приняли участие по 15% населения.

Однако, как известно, палатки были установлены, а комендантом палаточного городка стал Андрей Парубий.

На главную площадь страны пришли первые активисты – вступиться за право украинцев на лучшее будущее, выступить против решения тогдашней власти не вступать в Ассоциацию с ЕС. Через несколько дней там уже стояли тысячи людей.

Кроме срыва подписания соглашения об ассоциации, “семья” Януковича заставила бизнес делиться активами и деньгами, коррупция приобрела невиданные масштабы, процветали цензура, милицейский произвол и репрессии против оппозиции. Вместо интеграции с ЕС власть Януковича затягивала Украину в таможенный союз с Россией. Тогда президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Москве в очередной раз пригласил Украину в таможенный союз.

– Поймите нас! Достало!, – висел впоследствии баннер на одной из баррикад.

В сети впервые использовали термин “Евромайдан”, который к утру стал трендом Twitter. А украинцы оставили гневные посты и заявления.

Уже на следующий день подобные акции прошли во Львове, Ужгороде, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Виннице, Одессе, Николаеве, Донецке, Сумах, Харькове и почти в любом другом областном центре Украины.

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На утро на Майдане было несколько сотен людей – без всяких партийных флагов, только с символикой ЕС и Украины. Прямо на Майдане устроили сцену на автомобили с колонками, с которого всех призывали прохожих присоединиться к акции протеста.

Автобусы с Беркутом стояли на прилегающих к Майдану улицах.

Днем на месте митинга установили металлическое ограждение и рождественские киоски, а около 14.30 – вывели Беркут. Почти в 21.00 милиция воспрепятствовала попытке активистов установить палатки, произошли столкновения. Вечером на митинг собралось около 3-5 тысяч человек.

Тогда никто даже представить не мог, что этот протест превратится в самую кровавую революцию в истории независимой Украины.

К слову, в каком состоянии дела Евромайдана и угрожает ли им что-то в связи с передачей из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований – в материале Фактов ICTV.

Фото: Макс Левин, zcrb.at.ua, iPress.ua, dreamstime.