PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Революция достоинства: Евромайдан, день первый

Шесть лет назад украинцы вышли на Евромайдан, протестуя против решения правительства ныне беглого Николая Азарова о приостановлении подготовки Украины к ассоциации с ЕС. Впоследствии этот день – 21 ноября 2013 года – превратился в Революцию Достоинства и изменил ход истории.

Революция достоинства: Евромайдан, день первый

Решение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС принято “в интересах национальной безопасности” Украины.

Азаров пояснил: Киеву надо тщательнее оценить возможную “стоимость” вхождения на европейский рынок вместе с возможными убытками от потерь на рынке России, Таможенного союза и СНГ. При этом Кабмин распорядился “возобновить активный диалог с Россией и другими странами Таможенного союза и государствами-членами СНГ относительно оживления торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления совместными усилиями экономического потенциала государства”.

И это при том, что за день до этого Азаров заверил: подготовка к саммиту Восточного партнерства в Вильнюсе в конце ноября, где планировалось подписать Соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС, идет по плану.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт назвал заявление украинского правительства результатом грубого давления Кремля.

21 ноября 2013. Виктор Янукович в Австрии делает заявление, после которого терпение украинцев закончилось. Накануне саммита ЕС в Вильнюсе он с улыбкой сообщил: обещанного сближения с Европой не будет.

Около 16.00 в Верховной Раде оппозиция заблокировала трибуну парламента с требованием отставки премьера Николая Азарова.

Рада блокування 21 11 2013

Ближе к 20.00 стало известно о разговоре лидеров оппозиции с европейским комиссаром по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле.

– Я беседовал с еврокомиссаром Фюле, он действительно шокирован так же, как и другие представители европейских государств, потому что действительно обескуражены этой новостью, – рассказал тогда лидер фракции УДАР Виталий Кличко.

Во время разговора с лидерами фракции Свобода Олегом Тягнибоком и фракции Батькивщина Арсением Яценюком Фюле заверил, что Европа поддерживает украинцев. Депутаты сообщили, что президент Виктор Янукович не едет в Вильнюс.

Первые призывы к украинцам выйти на Майдан

Встречаемся в 22.30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей, – написал тогда журналист Мустафа Найем в Facebook.

Мустафа Найем зовет народ на Майдан

В тот вечер в знак протеста на Майдан Незалежности вышли 1500 человек – преимущественно журналисты, общественные активисты, студенты.

Революция достоинства: Евромайдан, день первый / 10 фотографий

Мы запомним эту ночь. Вместе разбудим Киев. Киев – на Майдан!, – призвал тогда Андрей Парубий.

Картинки по запросу парубій 21 листопада 2013

На акцию пришли депутаты от оппозиции, которые около 23.30 повели людей к Администрации президента. Подход был перекрыт автобусами с силовиками. Виктор Янукович на переговоры к ним не вышел.

Протестующие вернулись на Майдан, где заночевали.

В этот день суд принял решение запретить с 22 ноября установление палаток, навесов во время проведения акций на Майдане Независимости, улице Крещатик и Европейской площади до 7 января 2014 года.

Принимали ли Вы активное участие в Революции Достоинства?

Результаты

Палатки на Майдане

21 ноября 2013 года люди вышли на Евромайдан, переросший в Революцию Достоинства, в которой во всех городах приняли участие по 15% населения.

Однако, как известно, палатки были установлены, а комендантом палаточного городка стал Андрей Парубий.

На главную площадь страны пришли первые активисты – вступиться за право украинцев на лучшее будущее, выступить против решения тогдашней власти не вступать в Ассоциацию с ЕС. Через несколько дней там уже стояли тысячи людей.

Картинки по запросу майдан незалежности палатки 2013

Картинки по запросу майдан незалежности палатки 2013

Картинки по запросу майдан незалежности палатки 2013

 

Кроме срыва подписания соглашения об ассоциации, “семья” Януковича заставила бизнес делиться активами и деньгами, коррупция приобрела невиданные масштабы, процветали цензура, милицейский произвол и репрессии против оппозиции. Вместо интеграции с ЕС власть Януковича затягивала Украину в таможенный союз с Россией. Тогда президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Москве в очередной раз пригласил Украину в таможенный союз.

– Поймите нас! Достало!, – висел впоследствии баннер на одной из баррикад.

В сети впервые использовали термин “Евромайдан”, который к утру стал трендом Twitter. А украинцы оставили гневные посты и заявления.

Уже на следующий день подобные акции прошли во Львове, Ужгороде, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Виннице, Одессе, Николаеве, Донецке, Сумах, Харькове и почти в любом другом областном центре Украины.

Читайте: День Достоинства и Свободы: истории участников Евромайдана

На утро на Майдане было несколько сотен людей – без всяких партийных флагов, только с символикой ЕС и Украины. Прямо на Майдане устроили сцену на автомобили с колонками, с которого всех призывали прохожих присоединиться к акции протеста.

Автобусы с Беркутом стояли на прилегающих к Майдану улицах.

yevromajdan-22-lyst-13-12

yevromajdan-22-lyst-13-13

yevromajdan-22-lyst-13-14

Днем на месте митинга установили металлическое ограждение и рождественские киоски, а около 14.30 – вывели Беркут. Почти в 21.00 милиция воспрепятствовала попытке активистов установить палатки, произошли столкновения. Вечером на митинг собралось около 3-5 тысяч человек.

Тогда никто даже представить не мог, что этот протест превратится в самую кровавую революцию в истории независимой Украины.

К слову, в каком состоянии дела Евромайдана и угрожает ли им что-то в связи с передачей из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований – в материале Фактов ICTV.

Фото: Макс Левин, zcrb.at.ua, iPress.uadreamstime.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Передача дел Майдана в ГБР: главные эпизоды и кто будет расследовать
Передача дел Майдана в ГБР: главные эпизоды и кто будет расследовать
Євромайдан
Что вы знаете о Дне Достоинства и Свободы? ТЕСТ
Володимир Зеленський
Расследование убийств на Майдане нужно довести до конца – Зеленский
День гідності та свободи 2019
День Достоинства и Свободы: истории участников Евромайдана
Какой праздник сегодня, 21 ноября 2019
Какой праздник сегодня, 21 ноября 2019
День Достоинства и Свободы: история и традиции праздника
День Достоинства и Свободы: история и традиции праздника
Євромайдан
Что нужно знать о Дне Достоинства и Свободы: 10 главных фактов
Генпрокуратура передаст все дела Майдана в ГБР
Генпрокуратура передаст все дела Майдана в ГБР
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка